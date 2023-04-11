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Экономист назвал предел роста биткоина

Экономист Беляев допустил возвращение курса биткоина к $60 тыс.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев допустил продолжение роста биткоина.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 11 апреля, специалист напомнил, что когда-то биткоин стоил $60 тыс., потому у него еще есть куда расти. На сегодняшний день биткоин стоит $30 тыс.

«На ажиотажной волне он может и эти 60 пробить, потому что есть адепты, которые в него свято верят», — отметил экономист.

По словам Беляева, пока биткоин не возвращался к этому показателю, поскольку не было какого-то мощного информационного вброса о том, где будут приниматься эти биткоины.

«Плюс еще всегда срабатывает на определенные умы своего рода пропаганда, что это деньги будущего, что это надежно, что это электронное золото, что они еще лучше, чем золото», — пояснил экономист.

Он отметил, что есть определенное количество держателей этой криптовалюты, реагирующих на любую положительную траекторию повышения курса, и если он повышается, всегда есть люди, готовые сыграть на этом. Они и поднимают ажиотажный спрос.

Беляев объяснил, что биткоин — это в чистом виде денежная единица, которая ничем не подкреплена, за исключением настроений и желания заработать тех, кто в него верит. Он не опирается на реальную экономику или товарооборот.

«Это вопрос веры в чистом виде, а вера в экономике — весьма эфемерное понятие», — отметил экономист.

По прогнозам аналитика, биткоин может подскочить до $40 тыс., однако после падения ажиотажного спроса обязательно откатится. Он пояснил, что снижению спроса будут способствовать люди, купившие биткоин дешевле $30–40 тыс., они попытаются зафиксировать хоть какую-то прибыль и сбросить эти деньги, что увеличит их предложение.

Виртуальная лихорадка: почему биткоин взлетел в этот кризис
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11 апреля, по данным CoinMarketCap, стоимость биткоина превысила $30 тыс. По данным на 05:22 мск, биткоин вырос в цене до $30381, пишет Life.ru.

На этой отметке курс оказался впервые с июня 2022 года, уточняет RT. За день криптовалюта подорожала примерно на 7%, за неделю — на 9%.

10 апреля стоимость биткоина превысила $29 тыс. Как отмечает сайт kp.ru, стоимость биткоина 19 марта 2023 года выросла до максимальных показателей за девять месяцев, превысив тогда отметку в $28 тыс.

23 марта аналитик Леонид Делица рассказал, что рост криптовалюты обусловлен проблемами в традиционной экономике. Многие люди перестают доверять банкам и начинают инвестировать средства в криптовалюты. Кроме того, повлияли усилия долговременных инвесторов, которые верят в силу биткоина, отмечает телеканал «360».

14 марта партнер Capital Lab Евгений Шатов объяснил «Известиям», что курс биткоина заметно вырос на фоне новостей о запуске в США государственной программы, цель которой — предоставить местным банкам доступ к ликвидности для покрытия обязательств по депозитам.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», курс виртуальной валюты в начале 2023 года находился на отметке в $16,5 тыс. Ее цена долгое время была относительно стабильной, однако позже начала стремительно возрастать. Рост стоимости происходил в том числе на фоне объявления властей КНР о снятии коронавирусных ограничений и за счет снижения уровня инфляции в США.

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