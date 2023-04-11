В Испании изъяли предлагаемые за €76 млн подделки картин Гойи и Веласкеса

Полицейские в Испании изъяли пять поддельных картин, которые предлагались как настоящие работы испанских художников Франсиско Гойи и Диего Веласкеса за €76 млн. Об этом 11 апреля сообщила на своем сайте газета Comercio.

Министр юстиции Габриэла Браво вместе с главой группы «Наследие» полиции провинции Валенсия Антонио Лопесом в ходе брифинга рассказали, что расследование началось в начале года. Под следствием находятся четыре человека.

Они продавали картины, принадлежавшие коллекционеру, умершему в 2020 году.

Покупателя подделок искали через арт-дилеров и галереи в провинциях Валенсия и Кастьельоне.

В апреле 2021 года сообщалось, что самая дорогая картина в мире «Спаситель мира» кисти Леонардо да Винчи может быть подделкой. Владелец Мухаммед бен Салман заплатил за полотно рекордные $450 млн.

В 2019-м он хотел одолжить картину Лувру для выставки, приуроченной к 500-летию со дня смерти художника, но эксперты музея провели серию исследований, после чего во Франции вышел документальный фильм

Его авторы на основе выводов искусствоведов поставили под сомнение само авторство Леонардо да Винчи. Эксперты Лувра заявили, что мастер в лучшем случае мог быть одним из художников картины. В итоге картину так и не выставили на выставке.