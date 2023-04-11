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Контрразведка ФРГ предупредила об угрозе терактов из-за наплыва исламистов

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Фото: Global Look Press/Andreas Arnold
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В ФРГ боятся терактов из-за наплыва исламистов под видом беженцев. Об этом 11 апреля сообщает журнал Focus со ссылкой на федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ (контрразведка, BfV).

По данным ведомства, которые приводит издание, к этому моменту в Германии насчитывается 1750 потенциальных исламистов-террористов.

«Угроза, исходящая от исламизма, остается высокой. Необходимо исходить из того, что они в любой день могут совершить теракт», — передает издание слова пресс-секретаря внутренних секретных служб.

Подозреваемые в терроризме, по мнению представителя спецслужб, в основном являются выходцами из Средней Азии и с Ближнего Востока. При этом они «перед границей уничтожают удостоверения личности, называя любую страну происхождения», а затем просят убежища под выдуманным именем, сообщает собеседник издания. По его словам, «угрозами высокого риска» считают мужчин.

В немецком ведомстве заявили, что органы безопасности республики внимательно отслеживают изменения обстановки и пристально следят за уже установленными лицами, способными представлять угрозу для безопасности ФРГ.

«Федеральная прокуратура и федеральная служба разведки отказались комментировать текущую угрозу, которую представляют мусульманские террористы», — подытожили журналисты издания.

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В этот день газета Le Figaro сообщила, что граждане ФРГ обеспокоены снижением уровня безопасности и возможным дефицитом жилья из-за наплыва беженцев с Украины и активного въезда мигрантов из Афганистана и Сирии. В частности, выступления против действующей миграционной политики прошли в конце марта в Грайфсвальде, где сейчас проживает около 16,5 тыс. беженцев, однако полноценной реакции со стороны местных или федеральных властей пока не последовало.

Газета Neue Osnabrücker Zeitung 7 апреля сообщила, что правоохранительные органы Германии зарегистрировали около 6 тыс. преступлений, имеющих отношение к событиям на Украине. При этом в первые две недели после начала конфликта большинство преступлений имело антироссийскую направленность, далее преобладали нарушения в отношении украинских эмигрантов.

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