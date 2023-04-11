Гинеколог оценила предложение законодательно закрепить репродуктивный возраст

Врач акушер-гинеколог клиники «Ниармедик» на Маросейке Ирина Каткова оценила предложение законодательно отрегулировать репродуктивный возраст в России. По мнению специалиста, хотя у беременности в зрелом возрасте есть минусы, люди более старшего возраста ответственно подходят к рождению ребенка и выполняют все назначения врача.

Накануне главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Наталья Долгушина в ходе собрания Совета Федерации предложила закрепить в российском законодательстве такое понятие, как репродуктивное здоровье женщин. Она также предложила законодательно отрегулировать репродуктивный возраст в России, передает «Парламентская газета».

Как напомнила гинеколог, в настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила предельный возраст для женщин, желающих родить ребенка в 49 лет.

«Конечно, лучше, если молодая здоровая девушка рожает здоровых детей. Однако у каждого свои жизненные обстоятельства, и часто поздний ребенок более желанный. Сегодня после 35–40 лет рожают женщины у которых были проблемы с зачатием или невынашиванием беременности, те, которые рожают третьего или четвертого ребенка при осознанном решении. Зрелые родители ответственно относятся к рождению малыша,выполняют все назначения врача, ведут здоровый образ жизни», — подчеркнула Каткова в беседе с «Известиями».

При этом врач заметила, что в более зрелом возрасте беременность наступает реже, так как снижается уровень фертильности, возрастает уровень заболеваний с возрастом, чаще рождаются дети с хромосомными заболеваниями.

«Насколько целесообразно и правильно рожать после 49 лет, предстоит решать женщине и врачу», — заключила Каткова.

10 октября акушер-гинеколог, завотделением патологии беременных в московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка» Евгений Тажетдинов посоветовал россиянкам комплексно подойти к планированию беременности. Также он добавил, что нужно сделать прививки от тех болезней, которые могут повлиять на исход беременности. Специалист предупредил, что при подготовке к беременности следует отказаться от курения, злоупотребления алкоголем и применения наркотических и психотропных средств.