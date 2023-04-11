В центре Тюмени появилась дыра в асфальте

Асфальт провалился на автомобильной дороге в районе одной из главных улиц Тюмени. Снимки образовавшейся ямы появились в соцсетях, пишет портал «Наш город» во вторник, 11 апреля.

Инцидент произошел на выезде от гипермаркета «Лента» со стороны улицы Мельникайте.

«Это хорошо, что при свете дня и хорошей погоде ее прекрасно видно и можно объехать, а что будет, когда пойдет дождь», — пишут автомобилисты.

Ранее в январе сообщалось, что глава Читы Евгений Ярилов разбил свой автомобиль Lexus LX470, попав в яму на дороге. Ремонт машины обошелся ему в 100 тыс. рублей.