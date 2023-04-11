Реклама
Прямой эфир
Мир
В Общественной палате указали на потерю США влияния на Востоке
Общество
ГД приняла закон об отнесении новых регионов России к московской часовой зоне
Экономика
МИД Венгрии сообщил о продлении договора с «Газпромом» о поставках газа
Мир
МИД ФРГ объявил о высылке посла Чада
Мир
Верховная рада запретила продажу фейерверков гражданским лицам
Экономика
Доля доллара в международных валютных резервах упала до минимума за 27 лет
Политика
Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках
Спорт
Андрей Талалаев назначен новым главным тренером ФК «Химки»
Экономика
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году
Экономика
СМИ сообщили о первых поставках топлива из РФ в Иран по железной дороге
Происшествия
Более 20 полицейских из Ростова заподозрили в создании преступной группы
Наука и техника
«Микрон» заявил о достаточном количестве микросхем для загранпаспортов
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении продажи вейпов

В МВФ предупредили о новом витке энергокризиса из-за эскалации конфликта на Украине

МВФ: эскалация конфликта на Украине грозит новым витком энергокризиса в ЕС
0
Фото: Global Look Press/dpa/Viola Lopes
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эскалация конфликта на Украине может вызвать новый виток энергетического кризиса в Европе, что усилит риски угрозы продовольственной безопасности в странах, которые имеют низкие доходы. Об этом 11 апреля идет речь в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Специалисты указали, что, несмотря на то что угроза газового кризиса в Евросоюзе (ЕС) прошедшей зимой была предотвращена благодаря импорту сжиженного природного газа (СПГ), снижению спроса и мягкой зиме, риски значительного роста цен в будущем сохраняются.

В то же время эксперты МВФ отмечают, что увеличение цен на продовольствие в результате возможного провала в продлении зерновой сделки вызовет рост нагрузки на импортеров, финансовые возможности которых ограниченны.

«На фоне возросших цен на продовольствие и топливо может возрасти социальное напряжение», — предупреждает фонд.

Зимние скачки: какие последствия энергокризиса ждут ЕС в 2023 году
И почему при заполненных газовых хранилищах некоторые страны региона готовятся к блэкаутам

16 марта японская газета Mainichi Shimbun написала, что на Западе из-за Украины начнется внутренняя борьба за ресурсы. В настоящий момент мир, так же как и полвека назад, страдает из-за роста цен на энергоносители, который был вызван, в частности, российской спецоперацией по защите Донбасса. По мнению автора статьи, чтобы победить кризис, нужно развивать международное сотрудничество.

Ранее, 9 марта, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон предрекла сложный год для ЕС без поставок российского газа. Еврокомиссия предложит продлить соглашение о снижении потребления топлива на 15%.

До этого, 30 января, в МВФ также допустили, что европейским странам грозят трудности с заполнением газовых хранилищ следующей зимой на фоне отказа от энергоносителей из России.

Позже, 7 апреля, глава МВФ Кристалина Георгиева отметила, что уязвимость глобальной экономики растет из-за попыток центробанков сдержать высокую инфляцию, что угрожает финансовой нестабильностью и замедлением экономического роста. При этом конфликт на Украине и недоверие между США и Китаем потенциально могут привести к новым негативным последствиям, считает она.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023