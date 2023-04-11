В МВФ предупредили о новом витке энергокризиса из-за эскалации конфликта на Украине

Эскалация конфликта на Украине может вызвать новый виток энергетического кризиса в Европе, что усилит риски угрозы продовольственной безопасности в странах, которые имеют низкие доходы. Об этом 11 апреля идет речь в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Специалисты указали, что, несмотря на то что угроза газового кризиса в Евросоюзе (ЕС) прошедшей зимой была предотвращена благодаря импорту сжиженного природного газа (СПГ), снижению спроса и мягкой зиме, риски значительного роста цен в будущем сохраняются.

В то же время эксперты МВФ отмечают, что увеличение цен на продовольствие в результате возможного провала в продлении зерновой сделки вызовет рост нагрузки на импортеров, финансовые возможности которых ограниченны.

«На фоне возросших цен на продовольствие и топливо может возрасти социальное напряжение», — предупреждает фонд.

16 марта японская газета Mainichi Shimbun написала, что на Западе из-за Украины начнется внутренняя борьба за ресурсы. В настоящий момент мир, так же как и полвека назад, страдает из-за роста цен на энергоносители, который был вызван, в частности, российской спецоперацией по защите Донбасса. По мнению автора статьи, чтобы победить кризис, нужно развивать международное сотрудничество.

Ранее, 9 марта, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон предрекла сложный год для ЕС без поставок российского газа. Еврокомиссия предложит продлить соглашение о снижении потребления топлива на 15%.

До этого, 30 января, в МВФ также допустили, что европейским странам грозят трудности с заполнением газовых хранилищ следующей зимой на фоне отказа от энергоносителей из России.

Позже, 7 апреля, глава МВФ Кристалина Георгиева отметила, что уязвимость глобальной экономики растет из-за попыток центробанков сдержать высокую инфляцию, что угрожает финансовой нестабильностью и замедлением экономического роста. При этом конфликт на Украине и недоверие между США и Китаем потенциально могут привести к новым негативным последствиям, считает она.