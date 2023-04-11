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Немцы ужаснулись тратам правительства ФРГ на визажистов и фотографов

Focus: расходы правительства ФРГ на фотографов и визажистов выросли почти на 80%
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Spicker
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Федеральное правительство Германии, несмотря на взятый курс на экономию на фоне энергетического кризиса, тратит в общей сложности €1,5 млн только на фотографов и визажистов. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает немецкое издание Focus со ссылкой на данные Союза налогоплательщиков ФРГ.

«В 2022 году расходы на фотографов, парикмахеров и визажистов выросли почти на 80% по сравнению с предыдущим годом — примерно до €1,5 млн. Только ведомство главы МИД Анналены Бербок потратило на визажиста €137 тыс.», — говорится в публикации.

Кроме того, более €1,3 млн заложено до осени 2025 года на финансирование приложения, использующего «дополненную реальность» в создании причесок. Благодаря ему желаемые прически можно реалистично визуализировать и корректировать с учетом индивидуальной формы головы и структуры волос еще до посещения парикмахера.

«Хорошая идея сама по себе. Тем не менее Союз налогоплательщиков считает, что прибыль парикмахерских салонов не является основной задачей государства», — подчеркивается в материале.

Также федеральное правительство подвергли критике за большие административные расходы, в частности на содержание различных «уполномоченных», в том числе по защите животных, и топ-сотрудников. Сообщается, что затраты на эти цели увеличились до €22 млрд — более чем вдвое с 2010 года. Основная причина этого, по мнению немецких налогоплательщиков, — более 300 тыс. сотрудников, из которых более 30 тыс. работают в федеральных министерствах.

Недовольство вызвало и возросшее финансирование близких к правящим партиям фондов, а также субсидии на «зеленую» трансформацию экономики.

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Ранее, в середине марта, немецкие СМИ узнали о внушительных тратах экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель на съемки пиар-роликов. Как выяснили журналисты, только на одного сотрудника телеканала ZDF было выделено свыше €32 тыс. В его задачи входило создание PR-фильмов о поездке канцлера в Африку и реклама вакцин от коронавируса. Отмечалось, что на эти средства можно было купить более 100 государственных журналистов.

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