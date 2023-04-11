В Госдуме прокомментировали закон об ужесточении продажи вейпов

Вопрос ограничения продажи вейпов касается не только здоровья детей, но и всего культурного кода российского народа. Об этом «Известиям» 11 апреля заявил депутат Госдумы, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Сейчас вейпы и электронные сигареты стали частью молодежной культуры. Давайте вспомним 90-е годы, когда всё начиналось с курительных смесей и закончилось большой эпидемией наркомании. Чтобы обезопасить детей и будущее страны, мы должны принять своевременные меры», — заявил Чаплин.

Кроме того, он обратил внимание, что зависимость от вейпов такая же сильная, как от алкоголя и наркотиков.

«Более того, в Московской области были зафиксированы несчастные случаи при неправильном обращении с вейпами: они взрывались прямо во рту и в руках у детей, что приводило к страшным последствиям. В стране зафиксировано несколько случаев летального исхода. Дети должны быть в безопасности», — заключил депутат.

Ранее в этот день Госдума на пленарном заседании приняла закон об ограничении продажи вейпов и жидкостей к ним, в том числе безникотиновых, а также о полном запрете их продажи несовершеннолетним. Также предполагается запрет на выпуск в обращение никотинсодержащих жидкостей с добавлением ароматизаторов, усиливающих никотиновую зависимость.

22 февраля стало известно, что табачники предложили регуляторам усилить ответственность маркетплейсов за нелегальные продажи сигарет и никотинсодержащей продукции, например вейпов, электронных сигарет.

Власти начали обсуждать возможность ужесточения продажи вейпов еще в начале прошлого года в связи с большим количеством детских смертей вследствие потребления никотинсодержащей продукции.