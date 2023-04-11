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ГД приняла закон об отнесении новых регионов России к московской часовой зоне

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Госдума 11 апреля приняла закон о включении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) Запорожской и Херсонской областей в московскую часовую зону.

Отмечается, что принятие данного положения не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий.

Также в документе подчеркивается, что принятие закона не скажется на предпринимательской и иной экономической деятельности в новых регионах.

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В начале апреля президент России Владимир Путин призвал как можно быстрее интегрировать Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области в правовое пространство страны.

С 1 марта в новых регионах России начали действовать нормы российского законодательства, касающиеся выплат социальных пособий и пенсий.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.

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