Разрушение кладки обнаружили при ремонте Сретенской церкви под Псковом

Во время реставрации цокольного этажа Сретенской церкви Псково-Печерского монастыря специалисты обнаружили очаги локального разрушения кладки. Чтобы не допустить продолжения процесса, реставраторы устранят в помещении повышенную влажность. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове».

В ближайшее время специалисты проведут гидроизоляцию фундаментов и обустроят вентиляцию помещений в цоколе. Кроме того, они применят методики по вычинке разрушающегося камня кладки. Стены обработают специальным составом для устранения грибка.

Псковская лента новостей уточняет, что Сретенскую церковь построили во второй четверти XIX века. Она разместилась в бывшей трапезной. Храм реставрировали в 1970-е годы. С 1 апреля 2003 года в церкви находится рака со святыми мощами преподобного Симеона Псково‑Печерского. На время реставрации мощи преподобного Симеона переместили в Михайловский храм.

В Псковской области продолжается подготовка к празднованию 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. Мероприятия по благоустройству, развитию общественных городских пространств, модернизации коммунальной и социальной инфраструктуры проведут при поддержке федерального центра.