Третий аукцион на ремонт тротуара на улице Ленина объявили в Сыктывкаре
В Сыктывкаре в третий раз начали искать подрядчика на ремонт тротуара в исторической части города. Об этом 11 апреля сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на соответствующий аукцион, объявленный МКП «Дорожное хозяйство».
Работы пройдут на участке улицы Ленина от улицы Бабушкина до Стефановской площади. Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 9,157 млн рублей, определить его планируется 21 апреля.
Согласно документации, на тротуарах по обеим сторонам дороги подрядчик должен уложить асфальт, установить бортовой камень. Также предусмотрена вырубка тополей с заменой на саженцы клена и обустройство газона, призванного отделить проезжую часть от пешеходной.
Отмечается, что это уже третья попытка предприятия найти исполнителя на ремонт тротуара. Предыдущие два аукциона прошли в 2022 году, их признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.