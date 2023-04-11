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Двое мужчин избили полицейских в Приморском крае

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В Приморском крае двое мужчин подрались с сотрудниками полиции после отказа составить административный протокол, сообщает ГИБДД ОМВД России по Хасанскому району.

По информации ведомства, пешеходы переходили дорогу в неположенном месте. Правоохранители предложили им пройти к патрульной машине в Славянке, пишет Vostokmedia.

Один из мужчин не реагировал на просьбы полицейских, вел себя агрессивно, пытался сбежать. Тогда стражи порядка попытались надеть на нарушителя наручники, но он вырвался и повредил руку силовику. В это время второй мужчина оскорблял представителей власти, снимая потасовку на видео.

На мужчин составили административные протоколы за нарушение ПДД, а собранные полицейскими материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти направили следователям.

Ранее, в апреле, сообщалось, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошла массовая драка с участием выходцев из Африки. Всего в потасовке участвовали около 15 человек.

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