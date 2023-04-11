Бизнесмены в новых регионах России получили круглосуточную юридическую поддержку

Консультации по правовым вопросам стали доступны для бизнесменов из новых регионов России, сообщили в пресс-службе ПСБ.

В период, когда новые российские регионы активно интегрируются в единое экономическое и правовое поле страны, бизнесменам необходима поддержка, в том числе, в юридическом поле, подчеркнули в финансовом учреждении. В связи с этим в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях запускается сервис поддержки для местного бизнеса — он сможет воспользоваться услугой круглосуточной консультации по юридическим вопросам от профессиональных юристов.

В рамках сервиса МультиЮрист, предлагаемого ПСБ, представители малого и среднего бизнеса могут получить пакет юридических услуг для решения задач, связанных с предпринимательской деятельностью. Им становятся доступны консультации по подготовке типовых документов, регистрации бизнеса, а также помощь с документами по налогам или вычетам и возможность решить другие актуальные проблемы юридического характера.

«За время работы с малым и средним бизнесом, получая регулярную обратную связь от предпринимателей, мы разработали различные услуги, которые упрощают и повышают эффективность их деятельности. В числе таких решений есть и небанковские сервисы, поддерживающие наших клиентов. Так, ПСБ в сотрудничестве с партнерами уже несколько лет успешно оказывает юридические консультации по предпринимательским вопросам», — сказала Светлана Поздеева, вице-президент, директор департамента массового бизнеса ПСБ.

В Банке считают, что услуга будет востребована в новых регионах России, она поможет быстрой адаптации бизнеса к законодательству Российской Федерации, позволит получать актуальную информацию об изменениях в процедурах регистрации и ведении деятельности.