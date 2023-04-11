Пожилая женщина погибла при пожаре в жилом доме в Орловской области
В Колпнянском районе Орловской области в результате пожара в жилом доме погибла пенсионерка. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел днем 10 апреля на улице Грекова в поселке Колпна. В жилом доме выгорела кухня.
Прибывшие спасатели вытащили из горящего дома мужчину 1980 года рождения. Через несколько минут они обнаружили в помещении женщину 1950 года рождения без признаков жизни, пишет InfoOrel.ru.
Причины возгорания устанавливаются.
9 апреля пожар произошел в двухквартирном доме в селе Северо-Татарское Новосибирской области. Погиб ребенок 2021 года рождения. Его мама и четырехлетний брат успели спастись, однако отравились продуктами горения.