Школьница сорвалась с лестницы заброшенного здания в Липецке

В Липецке 13-летнюю девочку госпитализировали с травмами после падения с лестницы в недостроенном здании. Школьница оступилась и упала, пролетев с лестничного пролета одного этажа на другой.

Как сообщает GOROD48, у девочки черепно-мозговая травма и перелом конечностей. По данным врачей, она упала с высоты 4 м.

Инцидент произошел в долгострое на Полиграфической улице. Школьники пробрались в здание, чтобы попасть на крышу. По факту произошедшего прокуратура Советского района города и полиция проводят проверку.

Помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Татьяна Ткачева, чьи слова приводит Lipetskmedia, рассказала, что этот объект не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов и надзорного ведомства. Здание находится в заброшенном состоянии на протяжении нескольких лет. Дом создает угрозу прежде всего детям, которые туда попадают для игр и для того, чтобы сделать селфи.

Так, в 2022 году после иска прокурора владелец здания поставил забор. Однако детей это, судя по всему, не останавливает. Сейчас надзорное ведомство проводит проверку в отношении владельца долгостроя об усилении охраны объекта.