Более 370 млн рублей направят на ремонт дороги из Судака в Солнечную Долину
В Крыму определили подрядчика, который займется ремонтом дороги из города Судака в село Солнечная Долина. Об этом 11 апреля сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на распоряжение главы республики Сергея Аксенова.
Дорогу Судак — Миндальное — Солнечная Долина отремонтирует ООО «Агрий». Стоимость контракта с фирмой составила 373,56 млн рублей.
Работы пройдут в границах города Судак. Точная протяженность ремонтируемого отрезка не сообщается. Известно, что завершить обновление дороги планируется до 30 ноября 2023 года.
5 апреля стало известно, что в Ялте завершили масштабный ремонт Советской площади стоимостью 408 млн рублей. Общая площадь благоустройства составила 20 тыс. кв. м.