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В СНБО сообщили, что решение о начале контрнаступления примут в последний момент

Секретарь СНБО Украины Данилов: генштаб ВСУ примет решение о начале контрнаступления в последний момент
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Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) примет решение о начале контрнаступления в последний момент. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Если кто-то думает, что у нас есть только один вариант, то это не так. Даже три варианта — это мало», — сообщил Данилов в программе немецкого телеканала ARD.

Кроме того, он прокомментировал ситуацию с ранее опубликованными в интернете секретными данными оборонного ведомства США и сообщение о том, что Украина изменила некоторые военные планы в связи с утечкой информации, согласно источнику CNN, близкому к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По словам Данилова, спецслужбы должны быть более бдительными, когда речь идет о секретных документах. Кроме того, он добавил, что количество тех, кто знает о планах Киева на территории страны, крайне ограниченно и осведомитель, который был на связи с телеканалом, вряд ли имел к этому какое-либо отношение.

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10 апреля Данилов призвал украинцев не ждать «волшебных» дат контрнаступления. По его словам, оно происходит каждый день. Он добавил, что власти действуют спокойно и последовательно.

Ранее в этот же день глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что украинское контрнаступление, которое усиленно готовится Киевом, обречено на провал.

В свою очередь, советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что ВСУ понесут колоссальные потери в первые же часы своего контрнаступления.

Информация о подготовке ВСУ к контрнаступлению появилась в середине марта в западной прессе, спустя несколько недель министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил подготовку войск к такой операции и призвал союзников усилить военную поддержку страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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