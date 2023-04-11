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Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении продажи вейпов

Летние лагеря Самарской области примут 44 тыс. детей в 2023 году

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Летние лагеря Самарской области в 2023 году смогут принять почти 44 тыс. детей. Об этом стало известно в ходе заседания областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

Как рассказал Александр Фетисов, летом будут работать 702 организации детского отдыха, 655 из них — пришкольные лагеря дневного пребывания, 45 — загородные и санаторные. Остальные два лагеря будут палаточного типа — это Детский морской центр имени Героя Советского Союза Е.А. Никонова в Тольятти и лагерь «Авангард» в Самаре.

Как уточняет НИА «Самара», всего в лагерях смогут отдохнуть около 44 тыс. детей. Более 20,5 тыс. — по льготным путевкам. Получить ее можно один раз в течение летнего периода, размер родительского взноса составит от 40 до 50% от стоимости. Полностью бесплатно смогут посетить лагерь дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

На территории Самарской области сегодня проживает свыше 400 тыс. детей в возрасте от шести до 18 лет. Летняя оздоровительная кампания традиционно стартует 1 июня.

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