Верховная рада запретила продажу фейерверков гражданским лицам

Верховная рада 11 апреля запретила продажу и использование на Украине фейерверков и петард. Об этом написал депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале. За данный законопроект проголосовали 290 депутатов.

«Запрещается использование, продажа и передача фейерверков, салютов и петард», — сообщил парламентарий.

При этом он добавил, что запрет на использование пиротехники не распространяется на военных, полицейских и спасателей.

В июне прошлого года президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству рассмотреть вопрос о запрете на использование пиротехнических средств. Таким образом он отреагировал на соответствующую петицию, указав, что использование подобных средств во время военного положения должно быть четко урегулировано.

Военное положение на Украине 7 февраля 2023 года продлили еще на 90 дней.