Движение поездов на серой ветке метро в Москве введено в график
Поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена возобновили движение по графику. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила во вторник, 11 апреля.
«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии осуществляется в соответствии с графиком», — говорится в сообщении.
По данным источника «Известий», упавший на рельсы на станции «Аннино» пассажир погиб.
Ранее в этот день движение поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии подземки от станции «Пражская» до станции «Бульвар Дмитрия Донского» было приостановлено из-за человека на путях, передает агентство городских новостей «Москва».
В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами, уточняется на сайте kp.ru.
До этого, 30 марта, сообщалось, что пассажир, который днем ранее упал на рельсы под прибывающий поезд на станции метро «Молодежная» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, выжил. Мужчину оперативно вытащили на платформу. По факту ЧП проводится проверка.