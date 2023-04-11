Пульмонолог рассказала про опасные вещества в составе жидкостей для вейпов

В жидкостях для вейпов содержатся такие спирты, как глицерин и пропиленгликоль, которые могут вызвать непереносимость и другие побочные эффекты. Об этом во вторник, 11 апреля, рассказала «Газете.Ru» пульмонолог, терапевт филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Ирина Окольникова.

Эксперт указала на то, что пропиленгликоль разрешен в пищевой промышленности. Он может содержаться в выпечке, газированных напитках и обозначаться в составе кодом Е1520. Несмотря на это, пропиленгликоль способен вызывать непереносимость у некоторых людей, отметила Окольникова.

По ее словам, глицерин также разрешен в пищевой и косметической промышленности, но он может оказать еще более опасное воздействие, чем пропиленгликоль.

«Он сушит слизистые верхних и нижних дыхательных путей, вызывает спазм сосудов, что может отразиться на работе сердечно-сосудистой системы в виде нестабильности — скачков артериального давления. Не стоит забывать и про аллергическую реакцию: она может наступить как остро, сразу при первом курении, так и проявиться со временем», — предупредила пульмонолог.

Кроме того, в состав жидкости для вейпа часто добавляют ароматизатор диацетил. Как объяснила эксперт, это вещество обычно используют при производстве попкорна, именно оно придает жидкости в вейпе сливочный вкус. Как рассказала Окольникова, в 2000-х в Миссури работники завода по изготовлению попкорна, на которых использовался диацетил, массово жаловались на одышку и кашель.

«Впоследствии было доказано возникновение у них такого заболевания, как облитерирующий бронхиолит, или воспаление мелких бронхиол — нижней части бронхиального дерева», — добавила она.

Врач подчеркнула, что на Западе производство жидкости с таким ароматизатором уже запрещено, но в России недобросовестные производители продолжают их использовать.

В этот же день стало известно, что Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении оборота вейпов, в том числе безникотиновых, а также о полном запрете их продажи несовершеннолетним. Также предполагается запрет на выпуск в обращение никотинсодержащих жидкостей с добавлением ароматизаторов, усиливающих никотиновую зависимость.

23 марта главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Нижегородской области Валерий Тарасов объяснил небезопасность использования вейпов. По его словам, компоненты, входящие в жидкость для вейпа, при необходимости следует внести в реестр запрещенных веществ. Как правило, они состоят из небезопасных синтетических наполнителей, которые в процессе курения осаждаются в легких.