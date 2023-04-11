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В Минздраве опровергли планы ограничить возраст женщин для ЭКО

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В России не планируют ограничивать возраст женщин, желающих родить ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом 11 апреля «Российской газете» сообщили в Минздраве.

На круглом столе по проблемам рождаемости в Совете Федерации главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Наталья Долгушина рассказала, что по рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предельным репродуктивным возрастом у женщин является 49 лет. Однако, по ее словам, такого понятия в российском законодательстве нет.

В то же время президент Российской ассоциации репродукции человека Владислав Корсак заявил, что возраст 35–40 лет можно считать максимальным, когда применение вспомогательных репродуктивных технологий эффективно. У женщин после 40 лет шансы на наступление беременности ниже, а риск патологического течения беременности и рождения ребенка с генетическими нарушениями повышается, указал он.

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23 февраля врач акушер-гинеколог, репродуктолог Института репродуктивной медицины Remedi Анна Кутасова рассказала «Известиям», что наследственность и индивидуальная предрасположенность женщины являются факторами, которые повышают вероятность наступления многоплодной беременности.

В конце декабря 2022 года гинеколог Виктория Фисюк объяснила необходимость прохождения скринингов во время беременности. По ее словам, данные исследования помогают произвести индивидуальный расчет рисков хромосомной патологии плода.

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