Тоннель Спасской башни закрыли в кремле в Казани

В музее-заповеднике «Казанский кремль» до 28 апреля закрыли тоннель Спасской башни. Кассы там тоже не работают. Попасть на территорию музея-заповедника можно лишь со стороны площади 1 Мая через соседнюю арку.

А билеты можно купить в визит-центре Присутственных мест, в кассах Тайницкой башни и на площади 1 мая.

Как пишет ИА «Татар-информ» введение временных ограничений в администрации музея объяснили проведением работ по благоустройству территории.

Inkazan.ru уточняет, что со Спасской башни исчез христианский символ, глаз, вписанный в треугольник. Он находился на башне до ее реконструкции. Символ являлся сохранившимся украшением бывшей церкви Спаса Нерукотворного.

Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике вокруг башни Сююмбике установят ограждение. Она нуждается в ремонте.