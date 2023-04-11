Ярмарку изделий народных промыслов откроют в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде пройдет ярмарка «Секреты мастеров», на которой будут представлены изделия народных художественных промыслов. Торговля будет вестись с 28 апреля по 15 августа.

Торговые ряды разместятся на Нижне-Волжской набережной. Всего планируется организовать 20 мест для продавцов у ротонды № 3, пишет ИА «НьюсНН». Ярмарка будет работать в ежедневном режиме с 10:00 до 20:00.

Мастера смогут представить изделия декоративно-прикладного искусства, кроме того, в продаже появятся продукты питания местных производителей. Участники ярмарки будут отобраны на конкурсной основе. Ярмарка проводится в целях содействия развитию народных промыслов Нижнего Новгорода, а также для развития туристической инфраструктуры.

Ярмарки выходного дня откроют в Москве с 14 апреля. Всего планируется открыть больше 1,3 тыс. торговых мест по 67 адресам.