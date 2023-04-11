Боец ММА Семенов назвал Шлеменко достойным соперником для Эномонто

Боец ММА Андрей Семенов в беседе с «Известиями» назвал российского спортсмена Александра Шлеменко достойным и выносливым соперником для швейцарского бойца Ясубея Эномото. Их поединок состоится 21 апреля в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

По словам Семенова, Шлеменко является бойцом в ударном направлении, он начинал карьеру именно с таких направлений, как кикбоксинг, тайский бокс.

При этом, говоря о возможном исходе боя, спикер подчеркнул, что не будет делать какие-либо прогнозы, так как в этой «схватке» победит сильнейший.

«Шлеменко достаточно крепкий, терпеливый, выносливый боец. Чтобы победить, нужно обладать очень большими навыками мастерства. И фактор везения может быть. Это будет непросто», — резюмировал Семенов.

Бой Шлеменко и Эномото пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Днем ранее, 10 апреля, боец ММА Борис Бурзиев также поделился с «Известиями» своим взглядом на грядущий поединок россиянина и швейцарца. Он дал четкий прогноз — победу одержит Шлеменко. По его словам, хоть Эномонто и хороший ударник, но российский боец может выиграть за счет опыта.

9 апреля чемпион по рукопашному бою и самбо, боец ММА, видеоблогер Артем Тарасов назвал Эномото ярким, колоритным и сильным бойцом. По словам Тарасова, каждый его выход на ринг был интересным. Предстоящий поединок будет тяжелым для россиянина, потому что соперник действительно силен, предположил Тарасов.

До этого, 6 апреля, боец ММА Иван Штырков назвал фаворитом предстоящего боя Эномото. Он указал на то, что в предыдущих боях швейцарец держал хороший темп, несмотря на жестких соперников. Вследствие чего Шлеменко придется хорошо подготовиться, чтобы отражать удары, отметил боец.