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В Приамурье пытаются избежать появления «черной глазури»

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Около 60 единиц техники направили на очистку дорог Приамурья после мощного снегопада, сообщили в областном минтрансе во вторник, 11 апреля.

Дорожники устраняют распределяют противогололедный материал, чтобы устранить скользкость на проезжей части. По словам министра транспорта Приамурья Александра Зеленина, специалисты убирают с дорожного полотна снежную жижу, чтобы при снижении температуры не образовалась так называемая «черная глазурь», которая несет риски для водителей.

Неопытных автомобилистов призвали попользоваться общественным транспортом пару дней. Также всех владельцев авто еще раз призвали не менять зимнюю резину на летнюю, пишет Амурская служба новостей.

Ранее в апреле сообщалось, что в Амурской области запустили движение по мосту через реку Селемджу, который был поврежден ледоходом в 2022 году.

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