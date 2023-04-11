Путин обсудил с Мирзиёевым укрепление партнерства РФ и Узбекистана

Президент России Владимир Путин обсудил с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым укрепление партнерства двух стран. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждена актуальная тематика двусторонних отношений, включая меры по расширению взаимовыгодной кооперации в торгово-экономической области. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем укреплении российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества», — говорится в сообщении.

Стороны условились продолжать контакты на различных уровнях.

В пресс-службе президента Узбекистана отметили, что Путин и Мирзиёев обсудили проведение выставки «Иннопром» в Ташкенте. Также они обсудили первоочередные меры, которые направлены на обеспечение динамики товарооборота, и рассмотрели график предстоящих встреч.

До этого, 6 марта, Путин также обсуждал по телефону с Мирзиёевым вопросы, касающиеся реализации перспективных проектов в торгово-экономической сфере.

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, который проходил 15 и 16 сентября, президенты России и Узбекистана подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Они выразили готовность продолжать развивать сотрудничество в военной области и в сфере обеспечения биологической безопасности.