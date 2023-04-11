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Карта спецоперации на Украине 11 апреля

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 11 апреля можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга доложил, что на купянском направлении за минувшие сутки было уничтожено более 30 военных ВСУ, три танка, два автомобиля, а также САУ Krab польского производства.

На краснолиманском направлении потери противника составили более 90 боевиков, три ББМ, пикап. Также была уничтожена гаубица Д-30.

На донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам населенного пункта. Уничтожено более 450 военных ВСУ и наемников, три танка, три БМП, шесть ББМ, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и «МСТА-Б», а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Близкое окружение: установлен контроль над ж/д станцией Бахмут
Это был последний крупный инфраструктурный объект в Артемовске, который удерживали ВФУ

На южнодонецком и запорожском направлениях уничтожено до 30 военных ВСУ, пикап, гаубица МСТА-Б, а также САУ «Акация». На херсонском направлении уничтожено до 10 боевиков, два автомобиля, две САУ «Гвоздика», гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град».

В Запорожской области вскрыта позиция ВСУ, а также уничтожен радиолокатор наведения целей украинского ЗРК С-300. В ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Также было сбито девять беспилотников ВСУ, четыре снаряда РСЗО HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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