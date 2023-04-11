Движение льда началось на Телецком озере на Алтае

В Республике Алтай Телецкое озеро начало освобождаться ото льда. Процесс идет, несмотря на несколько эпизодов похолодания.

Как рассказали altapress.ru сотрудники Алтайского биосферного заповедника, перед началом подвижки льда у главных мысов озера образовались промоины. Сейчас их длина достигает 200–700 м. По словам специалистов, процесс вскрытия озера происходит в последовательности, обратной замерзанию.

Ледяной покров пересек самое узкое место озера, мыс Ажи, и продолжает отступать в сторону Артыбаша. Так, 5 апреля фрагменты льда заметили у мыса Кумзир, сейчас же льдины отступают к кордону Байгазан.

Метеорологи отмечают, что обычно дрейф льда в широтной части озера наблюдается в течение двух-семи дней. Таким образом, озеро полностью вскроется к концу мая.