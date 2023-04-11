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Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении продажи вейпов

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении продажи вейпов

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Госдума приняла в первом чтении 11 апреля законопроект об ужесточении оборота вейпов, в том числе безникотиновых, а также о полном запрете их продажи несовершеннолетним. Документ был внесен депутатами от всех фракций во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

Законопроект предлагает запретить розничную торговлю устройствами для потребления никотинсодержащей продукции и составными частями для них на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи, а также с использованием автоматов. Одновременно предлагается полностью исключить продажу вейпов несовершеннолетним, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним.

Также предполагается запрет на выпуск в обращение никотинсодержащих жидкостей с добавлением ароматизаторов, усиливающих никотиновую зависимость. Кроме того, запрещается установление минимальной цены на никотинсодержащую продукцию в установленном правительством порядке. Помимо этого, вводится запрет на демонстрацию использования вейпов в рекламе.

Согласно документу, вейпы можно будет продавать только в розничных магазинах, при этом их открытая выкладка и демонстрация будут запрещены. Также запрещается продажа вейпов по скидочной цене.

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23 марта главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Нижегородской области Валерий Тарасов объяснил небезопасность использования вейпов.

По его словам, использование курительных смесей не бывает безвредным. Компоненты, входящие в жидкость для вейпа, при необходимости следует внести в реестр запрещенных веществ.

Как правило, они состоят из небезопасных синтетических наполнителей, которые в процессе курения осаждаются в легких.

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