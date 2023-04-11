Двоих детей спасли во время пожара под Томском
В городе Стрежевом Томской области в многоэтажном доме произошло возгорание. Пожарные спасли двоих детей и двоих взрослых.
Как рассказали РИА «Томск» в пресс-службе регионального управления МЧС, пожар произошел в ночь на 11 апреля, в районе 3:30, в квартире на восьмом этаже. Когда прибыли пожарные, наблюдался открытый огонь из окна квартиры.
В 3:42 пожар потушили. В квартире обгорела мебель, закоптились стены, лопнуло остекление стеклопакета и оплавилась пластиковая рама. Общая площадь возгорания составила 24 кв. м.
Одного из спасенных пришлось госпитализировать с отравлением угарным газом и ожогом верхних дыхательных путей. Сейчас он находится в отделении реанимации местной больницы.
Ранее, 10 апреля, сообщалось о пожаре в магазине «Пятерочка» в Калужской области. Площадь возгорания магазина составляла 1 тыс. кв. м. Посетители и сотрудники эвакуировались самостоятельно.