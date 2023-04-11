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Новосибирцы выберут скверы и парки для благоустройства в 2024 году

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В Новосибирской области стартует голосование по выбору мест для благоустройства в 2024 году. Оно завершится 31 мая.

Жителям региона предлагают выбрать объекты в 10 городах, в том числе в Новосибирске, сообщает VN.ru со ссылкой на регионального министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова. Объекты для голосования назначат 15 апреля.

Выбрать места для благоустройства может любой житель страны старше 14 лет. Для этого необходимо пройти авторизацию на сайте «Госуслуги».

Агентство напоминает, что голосование за объекты благоустройства проводят в Новосибирской области каждый год. В этом году на выбор предложены районы в Новосибирске, Татарске, Оби, Барабинске, Бердске, Тогучине, Карасуке, Искитиме, Краснообске и Куйбышеве.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске в этом году проведут масштабную реконструкцию Первомайского сквера. Благоустройство затронет и пешеходные тротуары по периметру сквера. Речь идет об улицах Максима Горького, Советской и Красном проспекте.

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