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Строительство офтальмологического центра в Мурманске займет до 2 лет

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В Мурманске продолжается строительство нового здания регионального офтальмологического центра. Его возводят на улице Пономарева.

Темпы строительства будут зависеть от погодных условий, поэтому процесс может занять от 1,5 до 2 лет, рассказала ИА «Би-порт» врач-эксперт, офтальмохирург высшей категории Екатерина Ковригина.

По ее словам, разрешение на строительство и прокладывание электрических кабелей уже получено, землю организация приобрела на собственные средства и заемные средства без льгот. По этой причине владельцы планируют экономить.

Так, в клинике не будет центрального отопления. Подключат только воду и электричество. Таким образом, если возникнет необходимость подогреть помещение, не придется ждать отопительного сезона. Водяную систему наполнят незамерзающей жидкостью, позволяющей нагревать полы и батареи.

Здание сделают трехэтажным. На первом будет административная зона и зона для приема пациентов, на втором — кабинеты детской и взрослой диагностики, на третьем — стерильная зона с круглосуточным стационаром.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области направят порядка 416 млн рублей на дооснащение медицинских учреждений после ремонта и строительства. На привлечение медицинских кадров на Кольское Заполярье потратят 175 млн рублей.

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