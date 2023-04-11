Строительство офтальмологического центра в Мурманске займет до 2 лет
В Мурманске продолжается строительство нового здания регионального офтальмологического центра. Его возводят на улице Пономарева.
Темпы строительства будут зависеть от погодных условий, поэтому процесс может занять от 1,5 до 2 лет, рассказала ИА «Би-порт» врач-эксперт, офтальмохирург высшей категории Екатерина Ковригина.
По ее словам, разрешение на строительство и прокладывание электрических кабелей уже получено, землю организация приобрела на собственные средства и заемные средства без льгот. По этой причине владельцы планируют экономить.
Так, в клинике не будет центрального отопления. Подключат только воду и электричество. Таким образом, если возникнет необходимость подогреть помещение, не придется ждать отопительного сезона. Водяную систему наполнят незамерзающей жидкостью, позволяющей нагревать полы и батареи.
Здание сделают трехэтажным. На первом будет административная зона и зона для приема пациентов, на втором — кабинеты детской и взрослой диагностики, на третьем — стерильная зона с круглосуточным стационаром.
Ранее сообщалось, что в Мурманской области направят порядка 416 млн рублей на дооснащение медицинских учреждений после ремонта и строительства. На привлечение медицинских кадров на Кольское Заполярье потратят 175 млн рублей.