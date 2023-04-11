В ЕС отказались комментировать утечки документов Пентагона

Утечки секретных документов Пентагона не касаются Евросоюза, поэтому сообщество не будет их комментировать. Об этом сообщил во вторник, 11 апреля, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Мы никогда не комментируем утечки. Это не связано с ЕС, не нам комментировать эти утечки», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Накануне, 10 апреля, политолог, директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков в беседе с «Известиями» заявил, что в попавших в Сеть документах Пентагона союзники США по НАТО не найдут ничего удивительного, так как они прекрасно знают и о прослушке Вашингтоном украинского президента Владимира Зеленского, и о том, кто стоит за диверсией на «Северных потоках».

Об утечке сразу двух крупных партий файлов оборонного ведомства США стало известно 6 апреля. Речь идет приблизительно о 100 документах, в которых содержится информация о боевых возможностях Киева, поддержке НАТО и уязвимости украинской армии. Также там упоминается, что Штаты прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне слива данных несколько стран потребовали объяснений, а Киеву, как сообщал телеканал CNN, «пришлось поменять свои военные планы».

7 апреля в Пентагоне заявили, что начали расследование утечки. В военном ведомстве указали, что документы не содержали информации по конкретным боевым планам.

Бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди 11 апреля допустил, что утечка документов могла быть организована «диссидентом», не согласным с политикой администрации президента США Джо Байдена.