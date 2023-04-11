Путин обсудил с Мирзиёевым проведение выставки «Иннопром» в Узбекистане

Президент России Владимир Путин 11 апреля провел телефонные переговоры с узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиёевым.

«Особое внимание было уделено вопросу эффективного использования площадки Международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в конце апреля этого года в городе Ташкенте», — заявили в пресс-службе президента Узбекистана.

Кроме того, стороны обсудили первоочередные меры, которые направлены на обеспечение динамики товарооборота, и рассмотрели график предстоящих встреч.

Помимо этого, было отмечено плодотворное сотрудничество в рамках программы культурно-гуманитарного обмена.

В марте Путин также обсуждал по телефону с Мирзиёевым проекты в торгово-экономической сфере.