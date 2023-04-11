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Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Турции и Ирана

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Ivan Damanik
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Армянские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 на границе Турции и Ирана. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в спасательной службе МВД Армении.

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 14.31 по местному времени (13.31 мск) в 7 км северо-восточнее иранского города Маку. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Отмечается, что в эпицентре стихии магнитуда достигала 5–6 баллов.

Подземные толчки почувствовали жители Армении. Так, в Ереване они ощущались силой в два балла, и в три балла — в Араратской области.

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Ранее, 7 апреля, сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,7 произошло в восточной части Турции, в 18 км от города Бингёль, где проживают 80,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Землетрясения различной мощности проходят в Турции с февраля. В начале месяца разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке страны вблизи сирийской границы. Тогда число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тыс. человек, пострадало более 107 тыс. человек. В Сирии погибло свыше 5,8 тыс. человек.

После этого в регионе повторялись новые толчки, но имевшие меньшую магнитуду.

Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в середине марта пообещал за год восстановить инфраструктуру пострадавших регионов. Согласно информации министерства финансов и казначейства Турции, ущерб от февральских землетрясений превысил $105 млрд.

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