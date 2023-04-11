Полтонны опасной молочки не пустили на прилавки Красноярского края

Более 500 кг некачественной молочной продукции не пустили на прилавки магазинов Красноярского края за 2022 год, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора во вторник, 11 апреля.

В течение года сотрудники ведомства исследовали 2450 проб сливочного масла, сыра и молока. Из них в 10,3% образцов оказалось превышено количество микробов, в 3,1% нашли антибиотики. Признали фальсификатом 5,7% продукции.

Контрафактные продукты поступали в Красноярский край из Алтая, а также из Омской, Смоленской, Кемеровской, Московской и Курской областей, отмечает ИА KrasnoyarskMedia.

Всего из торгового оборота изъяли 27 партий опасной молочки весом 521 кг. Виновных оштрафовали на общую сумму в 170 тыс. рублей и вынесли предостережения.

Ранее в апреле врач-диетолог Елена Соломатина назвала молоко важным продуктом в рационе пожилых людей. По ее словам, продукт оказывает воздействие на костную ткань, иммунную и сердечно-сосудистую системы, энергию.