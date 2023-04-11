Уголовное дело возбудили после гибели двух рабочих в Пермском крае
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух рабочих на предприятии в Пермском крае. В организации изъяли документы и объекты, необходимые для расследования.
Инцидент произошел 6 апреля в селе Ваньки Чайковского городского округа. По данным ИА «Ура.ру», рабочие 1974 и 1980 годов рождения получили травмы, несовместимые с жизнью, при обращении с пиролизной печью.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Следователи провели опрос свидетелей и назначили проведение судебно-медицинских экспертиз. Отмечается, что руководство предприятия не оповестило о происшествии трудовую инспекцию.
В марте двое рабочих погибли во время монтажа технологического оборудования в Липецке. Стрела мобильного крана с подвесной корзиной, в которой находились потерпевшие, упала с высоты 50 м.