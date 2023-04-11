Болгария попросила принять меры из-за наплыва зерна с Украины на рынок ЕС

Власти Болгарии настаивают на дополнительной защите своих сельхозйственных производителей, помимо €16,75 млн, предусмотренных в кризисном резерве Еврокомиссии (ЕК), из-за беспошлинных поставок украинской агропродукции на рынок ЕС. Об этом во вторник, 11 апреля, заявил министр земледелия Болгарии Явор Гечев на заседании консультативного совета по зерну.

«Мы остаемся солидарны с Украиной, но испытываем серьезные проблемы, в результате чего попросили ЕК принять антикризисные меры и более взвешенно относиться к коридорам солидарности», — сказал Гечев, чьи слова приводит портал болгарский frognews.

Он напомнил также, что президент Болгарии Румен Радев направил совместное письмо с лидерами Венгрии, Румынии, Польши и Словакии председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, в котором четко отстаивается национальная позиция страны.

В частности, в письме предлагается вводить временные депозиты на ввоз определенных товаров в случае превышения возможностей хранения и переработки соответствующей страны с целью более равномерного распределения объемов на едином рынке.

«Болгария также предлагает ЕС предоставить дополнительные меры и гарантии для ускорения экспорта зерна в третьи страны», — отметил Гечев.

До этого, 8 апреля, министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Будапешт усилит контроль за транзитными перевозками украинского зерна через территорию Венгрии. По его словам, зерно «в беспрецедентных количествах оседает в государствах-членах, граничащих с Украиной», что негативно отражается на сбыте продукции местных фермеров. Министр подчеркнул, что Венгрия продолжит ужесточать контроль над импортом, при этом особое внимание будет уделяться транзитным партиям для гарантии их вывоза из страны.

Днем ранее фермеры в Румынии провели акции протеста в Бухаресте и других городах страны с требованием к властям защитить их от импорта дешевых зерновых с Украины. Отмечается, что участники манифестаций на тракторах и другой сельскохозяйственной технике приехали к государственным учреждениям. В протестах участвуют около 7 тыс. человек.

Тогда же болгарские фермеры также объявили акцию протеста против поставок украинского зерна. Они требуют, чтобы действие регламента Евросоюза о беспошлинном импорте сельскохозяйственных товаров с Украины не продлевалось для Болгарии и Румынии.

Недовольны поставками украинского зерна и фермеры в Польше. Так, 30 марта бывший министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий даже предложил полностью запретить ввоз в страну украинских продуктов питания.