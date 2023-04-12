«ИКС Холдинг» подвел итоги финансового года

Российская IT-группа «ИКС Холдинг» опубликовала данные по своим финансовым показателям в 2022 году. В частности, консолидированная выручка выросла на 115% (от года к году) до 91 млрд рублей, а EBITDA увеличился в три раза до 29 млрд, сообщили в компании.

Общий объем затрат компаний «ИКС Холдинга» (YADRO, «Цитадель», «Гарда», «Криптонит» и «Бюро 1440», занимающееся проектом по созданию низкоорбитальный спутниковой группировки широкополосной передачи данных с глобальным покрытием) на разработку и исследования в 2022 году составил более 15 млрд рублей. Численность сотрудников за год выросла с 2570 до 5000, 70% из них — это инженеры и ученые в области технологий и связи.

Одним из факторов повышенного спроса на продукцию «ИКС Холдинга» называется то, что в 2022 году государству необходимо было оперативно импортозаместить ушедшие с рынка иностранные IT-компании и обеспечить потребности корпоративного сектора в критически важной IT-продукции.

«Сегодня системы «ИКС Холдинга» защищают 50% всего российского интернета от DDoS-атак, а по итогам 2022-го года клиентский портфель на установку ИБ-решений пополнился несколькими новыми крупными корпоративными клиентами», — отметили в компании, уточнив, что партнерская сеть холдинга включает свыше 50 ведущих предприятий в России и за рубежом.