Больше 300 человек пострадали от укусов клещей в Свердловской области

В Свердловской области 303 человека обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Наибольшая активность вредителей зарегистрирована в Екатеринбурге.

В числе пострадавших — 103 ребенка. Об этом сообщает «ТагилСити.ру» со ссылкой на информацию регионального управления Роспотребнадзора. В скором времени в Свердловской области начнут проведение акарицидных обработок. Всего планируется обработка 11,3 тыс. га территорий.

В лаборатории на исследование поступило 103 особи клещей. Два вредителя оказались переносчиками энцефалита, еще 19 клещей переносили боррелиоз.

В Волгоградской области с начала сезона 41 человек пострадал от укусов клещей. Активность вредителей соответствует средним многолетним значениям.