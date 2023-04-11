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Эксперт назвала способы распознать токсичного начальника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Главными признаками токсичного руководителя являются стресс, критика, моральное давление, отсутствие поддержки и помощи. Об этом 11 апреля рассказала соучредитель HR-агентства SOFI-Consult Олеся Свистунова.

«Сколько бы вы ни старались и каких бы результатов не достигали, руководитель этого будто не замечает. Зато стоит вам ошибиться — вас тут же тыкают в это носом, причем публично и с переходом на личности. Руководитель ищет не выход из ситуации, а виноватого. И, не стесняясь, заявляет, что виноватый ленивый, глупый, и именно из-за этого все и произошло», — рассказала она «Газете.Ru».

Необоснованно жесткие требования к подчиненным и самоутверждение за их счет также говорят о токсичности менеджмента. Такое поведение приводит к падению продуктивности работников и компании в целом.

«Личный успех невозможен, потому что руководитель не дает вам ни на что существенно влиять. Часто такие руководители дробят крупные задачи и распределяют среди сотрудников, низводя их до простых исполнителей. Никто, кроме самого руководителя, не чувствует профессионального азарта и ответственности. По итогу все лавры достаются руководителю, все пинки и подзатыльники — его подчиненным», — отметила эксперт.

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20 марта «Известия» ознакомились с результатами опроса работодателей и сотрудников, которые оценили вероятность сокращений в 2023 году. Выяснилось, что всего 17% профессионалов не сомневаются в своем будущем по месту трудоустройства и не ищут запасных вариантов. При этом руководители настроены более оптимистично: 25% отметили, что не ожидают сокращений в своих компаниях, 12% с уверенностью заявили, что такого не произойдет, а 27%, напротив, заявили о планах расширить штат.

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