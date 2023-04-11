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Двух сиба-ину украли из зоогалереи в Иркутске

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Двух собак породы сиба-ину украли из Дома природы, филиала Иркутской зоогалереи, который находится на пресечении улиц Байкальской и Трилиссера. Об этом сообщает пресс-служба галереи на своей странице в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 11 апреля.

«Если бы специально разбитое (крепкое) стекло было простым хулиганством и собаки ушли сами, наш телефон уже разрывался бы от видевших их людей. Но, увы, искали всё утро в надежде на побег, к сожалению, безрезультатно», — говорится в сообщении.

Животных, которых зовут Мира и Мартин, предположительно, похитили минувшей ночью, отмечает ИА IrkutskMedia.

Ранее в январе сообщалось, что неизвестный украл кота по кличке Ролтик из зоомагазина, где тот проживал около пяти лет, в городе Кудрово Ленинградской области. Несмотря на объявления о пропаже, животного так и не нашли. Сотрудники зоомагазина собираются обратиться в полицию.

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