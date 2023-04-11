Советник Пушилина оценил шансы успешного контрнаступления Киева

На данный момент у Киева недостаточно резервов на линии боевого соприкосновения для успешного контрнаступления. Об этом заявил во вторник, 11 апреля, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.

«На данный момент того, что находится на самой линии боевого соприкосновения, на мой взгляд, недостаточно для какого-то серьезного успеха в самом контрнаступлении», — сообщил Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются аккумулировать силы, серьезная группировка собрана в районе Часов Яра. Кроме того, на других направлениях Киев также пытается собрать живую силу и технику.

Ранее 11 апреля военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал «Известиям», что Украина не имеет ни сил, ни средств для контрнаступления. Он также прокомментировал статью газеты The Washington Post со ссылкой на опубликованные документы американской разведки о том, что потенциальное контрнаступление Украины рискует не оправдать надежд из-за проблем с ресурсами. С помощью утечки документов США пытаются снять с себя ответственность за возможный провал украинских Вооруженных сил, считает Литовкин.

В этот же день бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев заявил, что украинские боевики не смогут провести эффективное контрнаступление, поскольку у них не хватит живой силы.

Информация о подготовке ВСУ к контрнаступлению появилась в середине марта в западной прессе, спустя несколько недель министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил подготовку войск к такой операции и призвал союзников усилить военную поддержку страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.