В ЦБ прокомментировали предложение увеличить выплаты по ОСАГО за ущерб здоровью

Вопрос увеличения выплат по ОСАГО за ущерб жизни и здоровью нуждается во всестороннем обсуждении, заявили в Центробанке «Известиям» 11 апреля. При этом поднятие лимита скажется на росте сборов, уточнил регулятор.

Как сообщало агентство «Интерфакс», заместитель министра финансов Алексей Моисеев, выступая в Совете Федерации 4 апреля, заявил, что Минфин России считает необходимым вернуться к теме повышения лимита выплат в ОСАГО за ущерб жизни и здоровью с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей.

«Вопрос увеличения выплат по ОСАГО за ущерб жизни и здоровью нуждается во всестороннем обсуждении. С одной стороны, существует разрыв между выплатами по ОСАГО и другими видами страхования. Например, по ОСОПО (обязательное страхование опасных производственных объектов) — выплаты до 3 млн рублей, ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков) — до 2 млн рублей. С другой стороны, увеличение выплат приведет к необходимости увеличения сборов и, соответственно, премий», — объяснили в Центробанке.

4 апреля Моисеев также рассказал, что штраф за отсутствие полиса ОСАГО должен быть не менее 5 тыс. рублей. Кроме того, по его словам, имеет смысл проработать вопрос о дифференциации ответственности для физических и юридических лиц.

В середине ноября прошлого года сообщалось о передаче от страховщиков контроля за работой автоматизированной информационной системы ОСАГО ЦБ.