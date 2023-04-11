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В ЕС заявили о закрытии воздушного пространства России в Европу до 2029 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Воздушное пространство России и Украины останется закрытым для полетов в Европу до 2029 года. Об этом сообщила Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).

«В настоящее время мы предполагаем, что воздушное пространство Украины и России остается закрытым до конца горизонта планирования (2029 год)», — говорится в сообщении.

Также в организации отметили уменьшение количества перелетов через Северную Европу со стороны Азии, передает RT.

В настоящее время самолетам западных авиакомпаний нужно особое разрешение Росавиации или Министерства иностранных дел РФ, для того чтобы пролететь по российскому небу, уточняется на сайте kp.ru.

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17 марта сообщалось, что американские авиакомпании призвали конгресс и Белый дом запретить зарубежным конкурентам полеты через воздушное пространство России.

Отмечается, что после потери возможности совершать полеты над РФ, которая экономила таким образом время маршрута и расход топлива, авиакомпаниям из США пришлось сильно изменить график транстихоокеанских рейсов, а также снизить допустимое число пассажиров и объем грузов. Кроме того, компаниям пришлось отложить старт более 10 запланированных маршрутов в Мумбаи, Сеул, Токио и ряд других городов.

Изменение планов повлекло убытки, поскольку конкуренты из других стран, которым разрешено заходить в российское воздушное пространство, пользуются преимуществом — более низкой ценой билетов и более коротким маршрутом полетов.

На фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса страны Запада ввели ограничительные меры против Москвы, которые коснулись осуществления полетов, сообщается на сайте aif.ru. В частности, воздушное пространство для российских самолетов закрыли страны ЕС и США.

При этом, как отметил 14 марта бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative, экономические санкции Запада нанесли ущерб экономике США и Европы, превратив российский рубль в одну из самых сильных валют международной системы.

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