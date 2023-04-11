В ЕС заявили о закрытии воздушного пространства России в Европу до 2029 года

Воздушное пространство России и Украины останется закрытым для полетов в Европу до 2029 года. Об этом сообщила Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).

«В настоящее время мы предполагаем, что воздушное пространство Украины и России остается закрытым до конца горизонта планирования (2029 год)», — говорится в сообщении.

Также в организации отметили уменьшение количества перелетов через Северную Европу со стороны Азии, передает RT.

В настоящее время самолетам западных авиакомпаний нужно особое разрешение Росавиации или Министерства иностранных дел РФ, для того чтобы пролететь по российскому небу, уточняется на сайте kp.ru.

17 марта сообщалось, что американские авиакомпании призвали конгресс и Белый дом запретить зарубежным конкурентам полеты через воздушное пространство России.

Отмечается, что после потери возможности совершать полеты над РФ, которая экономила таким образом время маршрута и расход топлива, авиакомпаниям из США пришлось сильно изменить график транстихоокеанских рейсов, а также снизить допустимое число пассажиров и объем грузов. Кроме того, компаниям пришлось отложить старт более 10 запланированных маршрутов в Мумбаи, Сеул, Токио и ряд других городов.

Изменение планов повлекло убытки, поскольку конкуренты из других стран, которым разрешено заходить в российское воздушное пространство, пользуются преимуществом — более низкой ценой билетов и более коротким маршрутом полетов.

На фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса страны Запада ввели ограничительные меры против Москвы, которые коснулись осуществления полетов, сообщается на сайте aif.ru. В частности, воздушное пространство для российских самолетов закрыли страны ЕС и США.

При этом, как отметил 14 марта бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative, экономические санкции Запада нанесли ущерб экономике США и Европы, превратив российский рубль в одну из самых сильных валют международной системы.