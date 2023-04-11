Мотоциклист без прав влетел в отбойник на Ставрополье

Житель Ставрополья на мотоцикле на большой скорости влетел в дорожный отбойник и в результате полученных травм скончался, сообщает краевая Госавтоинспекция на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло утром 10 апреля в Изобильненском округе в станице Рождественской. Водитель мотоцикла Yamaha, 37-летний мужчина, не справился с управлением и наехал на отбойник. Признаков опьянения у него не было. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался на следующий день.

Выяснилось, что у 37-летнего ставропольца не было необходимой категории А для управления мотоциклом, отмечает ИА Stavropol.Media. Свое транспортное средство он приобрел накануне аварии и планировал пойти в автошколу.

По факту ДТП назначено административное расследование.

Ранее в апреле сообщалось, что в Пензе подросток на мотоцикле столкнулся с легковушкой. Он въехал в автомобиль Renault Logan.