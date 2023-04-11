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Собянин поручил ускорить реконструкцию на пересечении МКАД с Липецкой улицей

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Мэр Москвы Сергей Собянин поручил во вторник, 11 апреля, ускорить строительство транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей. Об этом он сказал в ходе осмотра работ на объекте.

«Один из самых трудных участков МКАД, и транспортная ситуация в Бирюлеве Западном, Бирюлеве Восточном очень сложная», — цитирует мэра информационный центр правительства столицы.

По словам мэра, этот объект очень важен, так как новая развязка сможет улучшить дорожную ситуацию в Восточном и Западном Бирюлове, а также в Ленинском районе. После завершения ее строительства автомобилисты смогут удобно выезжать на федеральную трассу М-4 «Дон», сообщается на сайте kp.ru.

В свою очередь, первый вице-президент компании-подрядчика АО «МСУ-1» Алексей Козлов рассказал Собянину, что работы идут по графику. Строительство планируется завершить до конца года, хотя по контракту его должны закончить в апреле 2024 года, передает агентство городских новостей «Москва».

К настоящему моменту развязка готова на 50%, сообщает телеканал «360».

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Ранее, 28 марта, Собянин рассказал, что за последние пять лет движение на МКАД стало быстрее в среднем на 6%.

По словам Собянина, число пострадавших в ходе ДТП на МКАД с 2018 года также сократилось на 20%, а число погибших упало на 38%. Мэр рассказал, что для достижения подобных показателей модернизация МКАД стала одним из ключевых направлений транспортной программы столицы.

Градоначальник также добавил, что объем и сложность проделанных для модернизации МКАД работ сравнимы с созданием Московского скоростного диаметра.

Ранее, 25 февраля, Собянин рассказал о том, что изменение дорожной разметки на Московской кольцевой автодороге (МКАД) помогает сделать ее безопаснее и быстрее. По словам мэра, это помогло снизить аварийность и увеличить скорость до 35% на некоторых участках автодороги. В течение прошлого года было реализовано пять проектов по изменению разметки на МКАД.

15 февраля заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что движение по развязке на пересечении Алтуфьевского шоссе с МКАД начнется до конца 2023 года. Всего будет построено и реконструировано 5,4 км, в том числе два путепровода длиной 0,4 км.

До этого, 13 февраля, Собянин рассказал о строительстве скоростных магистралей, которые появятся в городе в 2023 году. По словам мэра, планируется завершить сразу несколько проектов, в том числе Московский скоростной диаметр, несколько развязок на МКАД и Южную рокаду.

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