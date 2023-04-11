Российские силы уничтожили более 450 боевиков ВСУ на донецком направлении

Потери Вооруженных сил Украины на донецком направлении за сутки превысили 450 военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге во вторник, 11 апреля.

Также были уничтожены три танка противника, три боевых машины пехоты (БМП), шесть бронемашин и другая техника.

Конашенков уточнил, что на донецком направлении основные усилия в боевых действиях были сосредоточены в районе города Артемовск (украинское название — Бахмут), где сотрудники ЧВК «Вагнер» продолжают бои по овладению кварталами в центральной части города.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск и оперативно-тактическая авиация также оказывают авиационную и огневую поддержку наступательных действий на этом направлении.

«За прошедшие сутки в этих целях в районе города Артемовск авиацией совершенно 11 самолетных вылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач», — сказал Конашенков.

Ранее в этот же день военный эксперт Василий Дандыкин в интервью «Известиям» сообщил, что потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) за время обороны Артемовска могли составить несколько десятков тысяч человек. Он также отметил, что при отступлении украинские боевики будут отходить к Часову Яру, в силу того что другого пути у них нет.

За день до этого врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что более 75% территории Артемовска находится под контролем Вооруженных сил РФ. Тогда же командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной, но контролируемой. Он добавил, что бои носят ожесточенный характер, но оборона продолжается.

7 апреля источник «Известий» уведомил о продвижении сотрудников ЧВК «Вагнер» из центра Артемовска к западным кварталам города.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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