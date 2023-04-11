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Замглавы района в Новосибирской области заподозрили в превышении полномочий

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В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении замглавы администрации Здвинского района. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает региональное СУ СКР во вторник, 11 апреля.

Следствие полагает, что в октябре 2022 года мужчина подписал и выдал разрешение на ввод в эксплуатацию трехквартирного дома в селе Здвинск. Жилье в нем было предназначено для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как выяснилось, в доме на работали системы отопления, освещения, вентиляции и водоотведения. Сотрудники районной администрации знали о несоответствии жилья требованиям, но выкупили квартиры и предоставили их детям-сиротам, уточняет Sib.fm.

В отношении замглавы района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства»). Чиновник задержан.

«Готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения, а также предъявление обвинения. Следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу», — говорится в сообщении СК.

5 апреля сообщалось, что экс-глава управления коммунального хозяйства Орла Дмитрий Фролов может получить четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Именно такого наказания запросила для него прокуратура во время судебных прений по делу о превышении служебных полномочий.

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